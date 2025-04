Uccide coppia e si suicida,perseguitava la ragazza da mesi

agenzia

L'aspettava davanti casa e le aveva detto di lasciare compagno

TORINO, 25 APR – Andrea Longo perseguitava Chiara Spatola da mesi. Risiederebbe in questo, secondo La Stampa, il movente del duplice omicidio, di Spatola e del suo compagno Simone Sorrentino, e del suicidio di Andrea Longo avvenuti ieri a Volvera Torino. Longo aspettava Chiara davanti casa quasi ogni sera e, rivela la versione on line del quotidiano, le aveva detto di lasciare il fidanzato. Negli atti d’indagine dunque si procede anche per femminicidio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA