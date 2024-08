Uccide il figlio disabile e la moglie, poi si suicida

agenzia

Omicidio-suicidio nell'Alessandrino, i 3 cadaveri erano in casa

ROMA, 20 AGO – Un uomo ha ucciso il figlio disabile e la moglie a Rivalta Bormida, nell’Alessandrino, quindi si è tolto la vita. I carabinieri hanno trovato i tre cadaveri nella casa di famiglia in via Oberdan. Quello del figlio era sulla sedia a rotelle. In base alla prima ricostruzione dell’accaduto, a sparare è stato Luciano Turco, 67 anni. La moglie si chiamava Giuseppina Rocca e aveva 66 anni. Il figlio, Daniel, 44enne, era costretto su una carrozzina da venti anni per via di un incidente.

