Uccide la compagna nonostante il braccialetto elettronico

agenzia

Civitavecchia, donna aggredita e soffocata in un parcheggio

ROMA, 19 OTT – L’ha aggredita e soffocata nonostante avesse il braccialetto elettronico. L’ennesimo femminicidio questa volta si è consumato a Civitavecchia, in un edificio del parcheggio della stazione ferroviaria dove una donna di 56 anni è stata trovata priva di vita intorno alle 2.30 di ieri. Le indagini della polizia hanno portato subito all’individuazione dell’ex compagno, già indagato in passato per stalking proprio nei confronti della donna e per questo sottoposto al divieto di avvicinamento e al braccialetto elettronico. L’autopsia sul cadavere ha evidenziato segni di soffocamento e altre lesioni riconducibili ad un’aggressione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA