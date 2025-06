Uccide la madre con un’accetta, fermato il 21enne

agenzia

I carabinieri lo hanno rintracciato in paese a Racale

RACALE, 17 GIU – È stato rintracciato dai carabinieri a Racale e fermato Filippo Manni, di 21 anni, il giovane che avrebbe ucciso la madre, Teresa Sommario, di 53, con un colpo di accetta alla testa. Il giovane si aggirava per il paese e sembra che sia stato un passante a notarlo e a segnalare la sua presenza ai militari. Manni è stato portato in caserma per essere interrogato.

