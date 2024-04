agenzia

Lo ha annunciato il procuratore di Grenoble Eric Vaillant

AOSTA, 10 APR – È stato arrestato in serata a Lione il ventunenne sospettato di aver ucciso una ragazza francese in un villaggio abbandonato in Valle d’Aosta. La notizia è stata data dal procuratore di Grenoble e rilanciata dai media francesi.

