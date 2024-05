Uccisa da un proiettile per errore, fermato un 28enne

agenzia

La donna era stata colpita ieri a Roma mentre era in macchina

ROMA, 24 MAG – C’è un fermato per la morte di Caterina Ciurleo, colpita ieri pomeriggio da un proiettile mentre era in macchina alla periferia di Roma. I poliziotti della squadra mobile di Roma, coordinati dai magistrati della Direzione distrettuale antimafia, hanno fermato un ventottenne che è sospettato di aver esploso in via della Riserva Nuova diversi colpi d’arma da fuoco, uno dei quali ha centrato l’anziana.

