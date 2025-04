Uccise figlio e si suicidò, ragazzo voleva proteggere madre

agenzia

Disposta l'autopsia, uomo perseguitava la ex moglie

VENEZIA, 24 APR – Sarebbe stata una lite tra padre e figlio, che avrebbe tentato di proteggere la madre, a portare all’omicidio-suicidio avvenuto nel pomeriggio di martedì scorso a Oltra, frazione del comune di Lamon (Belluno). Lo rendono noto i quotidiani locali. La Procura della repubblica di Belluno ha nel frattempo incaricato l’anatomopatologo Antonello Cirnelli per lo svolgimento delle autopsie sulle due vittime, il figlio Riccardo Gaio, di 17 anni, e il padre Vladislav (49). Nel frattempo il sindaco Loris Maccagnan ha annunciato il lutto cittadino in occasione dei funerali. La dinamica sarebbe stata accertata: il padre avrebbe preso un coltello dalla cucina, con cui avrebbe colpito a morte il figlio, quindi avrebbe impugnato una pistola per finire gli animali al macello, e si sarebbe sparato. A scoprire i corpi e a dare l’allarme l’altra figlia della coppia, minorenne. Tra le cause della lite, secondo quanto stanno accertando gli investigatori, atteggiamenti persecutori dell’uomo contro l’ex moglie, che lo aveva anche denunciato ai carabinieri. Da qui i dissidi con il figlio che aveva preso le parti della madre, causando litigi con l’uomo che poi sono sfociati nel tragico esito di martedì.

