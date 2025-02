Uccise vicino che gli demoliva casa, fiaccolata a sostegno

agenzia

Tra i partecipanti il parroco che presiede comitato per Mugnai

AREZZO, 07 FEB – Una marcia silenziosa per manifestare tutto l’appoggio e la vicinanza a Sandro Mugnai, l’artigiano aretino di 55 anni, a processo per aver ucciso, il 5 gennaio 2023 a San Polo di Arezzo, il vicino che gli stava demolendo casa con una ruspa. E’ la fiaccolata organizzata nel tardo pomeriggio di oggi ad Arezzo dal comitato formato da vicini e amici. “Siamo qui per testimoniare tutta la nostra vicinanza a Sandro Mugnai – ha detto Giovanni Severi che insieme a don Natale Gabrielli, parroco di San Polo, presiede il comitato a sostegno dell’artigiano -. Stasera tanti cittadini che non conoscevano Sandro Mugnai sono voluti essere presenti a questa fiaccolata per manifestare tutto il proprio disagio nei confronti di un uomo che” dall’accusa di eccesso di legittima difesa ora “si trova a processo per omicidio volontario”. In tutto sono state circa 150 persone che sono partite con le fiaccole dal palazzo comunale di Arezzo fino ad arrivare a piazza San Francesco, cuore storico della città. Cittadini normali, pochi i politici. “Siamo impressionati da quanto è successo a Mugnai – ha detto una partecipante alla manifestazione – se mi fosse capitata una cosa così non so cosa avrei fatto”. Il comitato ha annunciato ulteriori manifestazioni e la presenza all’udienza in corte d’assise ad Arezzo il 15 marzo, quando si aprirà il processo.

