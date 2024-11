Ucciso a 14 anni, sgomberate case delle famiglie dei 3 arrestati

agenzia

Roma, in corso l'abbattimento degli immobili abusivi

ROMA, 14 NOV – E’ in corso lo sgombero e l’abbattimento di sei immobili abusivi in via Costamagna, alla periferia di Roma, occupati dalle famiglie di tre dei 4 uomini arrestati dai carabinieri l’omicidio del 14enne Alexandru Ivan ucciso la notte del 13 gennaio alla fermata della Metro C Pantano. L’intervento è stato deciso in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Lamberto Giannini. Sul posto polizia locale, carabinieri, polizia e personale del 118.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA