Ucciso da un orso, il sindaco di Ferno: ‘Non lo dimenticheremo’

Morto in Romania, lavorava come autista a Malpensa

VARESE, 04 LUG – “La tragica scomparsa di Omar Zin lascia sgomenta tutta la comunità, dove Omar ha vissuto ed era da tutti conosciuto”. Con queste parole il sindaco di Ferno Sarah Foti esprime il cordoglio di tutta la comunità fernese per la drammatica scomparsa di Omar Farang Zin, 48 anni, ucciso da un orso in Romania mentre con altri motociclisti stava percorrendo la Transfagarasan, 90 chilometri di paesaggi mozzafiato in mezzo alla natura. Zin, che lavorava come autista a Malpensa ed era appena stato promosso sul lavoro, era residente a Lonate Pozzolo (Varese) dopo aver vissuto per un periodo a Samarate. La famiglia è originaria di Ferno dove Zin era estremamente conosciuto e dove tornava molto spesso per stare con i famigliari. La madre, scomparsa durante la pandemia da Covid, gestiva il bar di via Roma a Ferno, pieno centro storico, mentre la sorella gestisce tuttora la gelateria a poche centinaia di distanza. “Il Sindaco, la Giunta, l’Amministrazione Comunale e tutti i fernesi si stringono intorno a Barbara e al papà Paolino in questo momento di profondo dolore. Caro Omar, non dimenticheremo mai il tuo sorriso e la tua gioia di vivere”, conclude Foti. Lo stesso cordoglio si respira tra i colleghi che lavoravano in aeroporto con il 48enne. Tutti ricordano il suo grande amore per i viaggi e la sua disponibilità. “Non si parli di imprudenza – commentano secchi i colleghi – è stata una tragica fatalità”.

