UCI Pro Cycling Team, Team Solution Tech – Vini Fantini collabora con Elitewheels per il 2025

agenzia

PISTOIA, Italia, 14 gennaio 2025 /PRNewswire/ — A partire da gennaio 2025, Elitewheels, azienda produttrice cinese leader di ruote per biciclette in fibra di carbonio, è lieta di annunciare l’inizio della sua partnership con il team di ciclismo su strada UCI, Team Solution Tech – Vini Fantini.

“Non vediamo l’ora di collaborare con Toscana Factory Team – Vini Fantini, che compete ai massimi livelli del ciclismo su strada”, ha affermato Tony Tong, CEO di Elitewheels.

Fondata come OEM nel 2013 e affermatasi come marchio nel 2015, Elitewheels ha rapidamente ottenuto riconoscimenti nel settore ciclistico. L’azienda è anche partner ufficiale per le ruote di GCN, il più grande canale YouTube dedicato al ciclismo, che vanta oltre tre milioni di iscritti.

Quando si tratta di prodotti, non si concentra solo sull’innovazione, ma anche sulla qualità, sull’affidabilità e sulle prestazioni. Produce internamente la fibra di carbonio, i cerchi, le ruote e i mozzi delle ruote, risparmiando notevolmente sui costi trasferiti ai consumatori. I ciclisti possono acquistare ruote di livello professionale a un prezzo notevolmente inferiore rispetto a quello di altri marchi. Le ruote in carbonio per bici da strada, gravel, triathlon e mountain bike di Elitewheels sono tra le più leggere sul mercato, con un peso a partire da soli 1260 grammi la coppia.

Il ProTeam, Team Solution Tech – Vini Fantini, gareggia negli eventi più prestigiosi del ciclismo professionistico, tra cui il Giro d’Italia, che è uno dei tre Grandi Giri, insieme al Tour de France. Il team ha scelto di collaborare con Elitewheels per la sua dedizione alla realizzazione di prodotti ciclistici di qualità e per la sua attività di ricerca e sviluppo.

Due dei ciclisti più affermati del Team Solution Tech – Vini Fantini, Valerio Conti e Kristian Sbaragli, ex vincitori di tappe del World Tour della Vuelta de España e del Giro d’Italia, hanno testato le ruote per verificare se fossero all’altezza degli standard del ProTeam.

“Al momento possiamo sicuramente paragonare Elitewheels con i marchi più importanti e non vediamo l’ora di utilizzarle nelle gare”, ha affermato Conti dopo aver testato le ruote.

Sbaragli ha affermato: “Dal punto di vista della squadra, crediamo di poter aiutare il marchio a migliorare fornendo feedback durante tutta la stagione”.

Il team fornirà feedback utili che saranno utilizzati per lo sviluppo di nuovi set di ruote. Inoltre, saranno utilizzati al banco di prova per eccellenza: le gare del World Tour.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2597519/1.jpg