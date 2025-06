Ucimu cambia il dg dopo 30 anni, nomina Della Bella

agenzia

Rosa: 'Grazie a Mariotti per dedizione e competenza'

MILANO, 10 GIU – Alfredo Mariotti che per oltre 30 anni ha diretto Ucimu-Sistemi per produrre, l’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione, passa il testimone a Davide Della Bella. Lo ha nominato il Consiglio Direttivo dell’associazione presieduta da Riccardo Rosa. Classe 1974, Davide Della Bella è laureato in Scienze Politiche, dal 2009 al 2024 è stato direttore generale dell’ente di formazione confindustriale Ecole. Da ottobre 2024 è vicedirettore di Ucimu e da gennaio 2025 Segretario di Fondazione Ucimu, la società del gruppo che si occupa di studi strategici e attività di ricerca a sostegno del settore manifatturiero. “Il mio lavoro sarà quello di incrementare la visibilità dell’associazione, sviluppare attività e servizi in grado di sostenere la crescita delle associate. Fondamentale sarà una progressiva e ragionata modernizzazione dell’associazione a partire da digitalizzazione e individuazione dei nuovi trend” ha commentato Della Bella. “A nome di tutta Ucimu desidero ringraziare Alfredo Mariotti che ha guidato l’associazione con dedizione e competenza. A Davide Della Bella, nuovo direttore – ha sottolineato Rosa – che ha già dimostrato di possedere le competenze e la visione necessarie per guidare l’organizzazione, va l’augurio di buon lavoro”.

