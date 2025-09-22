Ucraina, 3 morti in un attacco aereo russo a Zaporizhzhia

agenzia

Anche due feriti, uno grave

KIEV, 22 SET – Almeno tre persone sono state uccise in un attacco aereo russo sulla città di Zaporizhzhia, nell’Ucraina meridionale. Nell’attacco sono anche rimaste ferite due persone, una delle quali è in gravi condizioni. Lo riferisce su Telegram il capo dell’amministrazione regionale di Zaporizhzhia, Ivan Fedorov, aggiungendo che il corpo di una donna è stato recuperato dalle macerie. Altri attacchi russi, nella notte appena trascorsa, hanno ferito una persona a Kiev e un’altra a Sumy, secondo funzionari locali. In precedenza, le autorità avevano segnalato tre morti e 16 feriti in Crimea per un attacco ucraino con drone.

