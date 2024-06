Ucraina: 40 leader mondiali attesi al vertice di pace in Svizzera

agenzia

Ginevra, 10 giu. (Adnkronos/Dpa) – Saranno circa 40 i leader mondiali che parteciperanno alla conferenza di pace per l’Ucraina che si terrà il prossimo fine settimana a Lucerna. Il governo svizzero ha reso noto di avere invitato in totale circa 160 presidenti e primi ministri al summit che si terrà all’hotel Bürgenstock, situato sul lago della città svizzera, dove si sono già svolti in passato colloqui di pace sul Sudan e su Cipro. Circa 40 Paesi saranno rappresentati con funzionari di livello inferiore, ha dichiarato a Berna la presidentessa svizzera Viola Amherd. Saranno presenti anche rappresentanti delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni.

Pur presentato come “conferenza di pace”, al summit non è previsto si raggiunga alcun accordo tra le parti in conflitto, vista l’assenza sia della Russia che della Cina, oltre a quella di altri Paesi con stretti legami con Mosca. Il Cremlino ha liquidato il vertice come un evento di propaganda occidentale. Tuttavia, i diplomatici e il governo svizzero ritengono che potrebbe servire da preludio a ulteriori colloqui che potrebbero eventualmente includere la Russia.