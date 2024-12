Ucraina: aeroporto russo di Kazan sospende voli dopo attacco droni

agenzia

Mosca, 28 dic. L’aeroporto della città russa di Kazan ha sospeso i voli per “garantire la sicurezza dei voli civili”. Lo ha riferito l’Agenzia federale per il trasporto aereo russo Artem Korenyako sul suo canale Telegram. Le operazioni all’aeroporto sono state sospese alle 6 del mattino a seguito di un attacco di droni ucraini che presumibilmente avrebbe preso di mira le regioni russe di Voronezh, Rostov e Belgorod; l’agenzia di stampa statale russa Tass ha riferito che in totale sono stati abbattuti 56 droni.

