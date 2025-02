agenzia

Roma, 27 feb. Nel momento in cui Donald Trump “fa saltare l’ordine internazionale basato sul multilateralismo” e “mette a rischio l’unità europea”, è importante non far mancare “il nostro sostegno all’Ucraina” parallelamente ai negoziati che “non potranno coinvolgere Europa e Ucraina”. Così Alessandro Alfieri, coordinatore di Energia Popolare, alla Direzione del Pd.

