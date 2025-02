Ucraina: Ankara, ‘pronti a ospitare i negoziati’

agenzia

Ankara, 26 feb. Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha confermato che il suo paese è pronto a mediare un accordo di pace sull’Ucraina e può ospitare i colloqui tra Russia e Ucraina. “Abbiamo sempre sostenuto i principi di un accordo che coinvolga entrambe le parti per raggiungere la pace. Il nostro punto di vista non è cambiato. La Turchia è pronta a fornire qualsiasi supporto agli sforzi di pace, compresi i negoziati tra le parti”, ha detto in una conferenza stampa. “Allo stadio attuale dei contatti tra vari paesi sull’Ucraina, è chiaro che tutti concordano sulla necessità di un cessate il fuoco. Naturalmente, è fondamentale che questo venga accettato dalle parti in conflitto. Continuiamo a lavorare su quale contributo la Turchia può dare all’accordo, all’attuazione e al mantenimento del cessate il fuoco”, ha affermato.