Ucraina attacca stazioni distribuzione gas vicino a Luhansk

agenzia

Raid condotto da velivoli senza pilota

ROMA, 26 SET – L’esercito ucraino ha colpito con droni tre stazioni di distribuzione del gas nella parte occupata dai russi dell’oblast’ di Luhansk, nell’Ucraina orientale. Lo ha comunicato su Telegram – come riporta il Kyiv Independent – Robert Brovdi, comandante delle Forze dei sistemi senza pilota, precisando che gli attacchi sono stati condotti dal 14/o reggimento separato di veicoli aerei senza pilota e che le strutture prese di mira si trovavano a Shchastia, Severodonetsk e Novopskov.

