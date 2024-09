Ucraina: attacco russo a impianti energetici vicino Sumy, 14 feriti

agenzia

Kiev, 12 set. La Russia ha attaccato la città di Konotop, nell’oblast di Sumy, ferendo civili, danneggiando scuole e interrompendo la fornitura di elettricità e acqua. Lo ha riferito il sindaco Artem Semenikhin. Quattordici persone sono rimaste ferite, hanno riferito le autorità locali. Le conseguenze dell’attacco sono ancora in fase di accertamento.

La Russia ha lanciato un “massiccio” attacco con droni “contro infrastrutture energetiche e civili” a Konotop, ha affermato l’amministrazione regionale. Due dei civili feriti sono stati ricoverati in ospedale dopo l’attacco, secondo Semenikhin. Una delle vittime è in coma. L’attacco ha “danneggiato gravemente” l’infrastruttura energetica della città e la situazione della fornitura elettrica rimane “critica”. Gli ingegneri sono al lavoro per ripristinare l’energia elettrica alle strutture mediche e idriche, ha affermato, ma non è certo quando verrà ripristinata l’energia elettrica residenziale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA