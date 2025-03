Ucraina: Azione, ‘oltre 10.000 persone in piazze per Zelensky e Ue’

agenzia

Roma, 2 mar “Piazze piene con oltre 10.000 persone in tutta Italia per le manifestazioni convocate da Azione a sostegno del presidente ucraino Zelensky e per gli Stati Uniti d’Europa”. Lo rende noto Azione.

“Oltre 3.000 partecipanti a Roma hanno affollato piazza SS Apostoli dove sono intervenuti il segretario di Azione, Carlo Calenda, il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, i parlamentari del Partito democratico Andrea Casu, Filippo Sensi, Pier Ferdinando Casini e Piero De Luca, Patrizia De Grazia di Radicali Italiani, Luigi Marattin, presidente di Orizzonti Liberali, Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Einaudi e Luca Aniasi, della Federazione italiana Associazioni partigiane”, prosegue il partito di Carlo Calenda.