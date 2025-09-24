Ucraina: Berlino, ‘dichiarazioni Trump alimentano pressione su Russia’

agenzia

Berlino, 24 set. (Adnkronos/Afp) – Le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, secondo cui l’Ucraina potrebbe riconquistare tutto il suo territorio dalla Russia, hanno alimentato le speranze di un’ulteriore pressione su Mosca. Lo ha affermato il portavoce del governo tedesco Stefan Kornelius, secondo cui la linea di Trump corrisponde all’obiettivo di Berlino di “mantenere alta la pressione sull’aggressore russo e di isolarlo sempre di più”. “Queste dichiarazioni ci danno motivo di sperare di poter ora discutere più approfonditamente di questa questione e mantenere la necessaria pressione sulla Russia”, ha dichiarato il portavoce del governo.

