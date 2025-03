Ucraina: Berlino, ‘Mosca deve accettare il cessate il fuoco ‘incondizionatamente”

agenzia

Berlino, 26 mar. (Adnkronos/Afp) – “Non dobbiamo lasciarci ingannare dal presidente russo. Non esiste una situazione di dialogo in cui il cessate il fuoco è costantemente legato a concessioni e nuove richieste”. Lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock in conferenza stampa, invitando Mosca “ad accettare un cessate il fuoco completo senza condizioni aggiuntive e a porre fine ai suoi brutali attacchi contro la popolazione ucraina”.

