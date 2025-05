Ucraina: Bignami (FdI), ‘Meloni assente a Kiev? Contano i risultati, non i selfie’

agenzia

Roma, 13 mag “A Kiev c’erano i componenti della coalizione dei ‘volenterosi’, di cui l’Italia non fa parte. La presenza fisica di Meloni sarebbe stata perciò incongrua. Tanto che me l’immagino, se fosse andata, se avesse rappresentato il dissenso sul punto, cos’avrebbero detto…”. Lo dice Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera, in un’intervista al Foglio.

“Gli stessi che le rimproverano di non esserci stata, da Conte a Renzi al Pd, sarebbero comunque insorti. Fosse andata in Ucraina, avrebbero detto che spacca il fronte e compromette l’Europa. In realtà la scelta del presidente del Consiglio ha coinciso con il punto di equilibrio più saggio e concreto che potesse assumere”, spiega Bignami.