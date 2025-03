Ucraina: Bignami-Malan, ‘Meloni in Parlamento 6 volte in 4 mesi più di altri’**

agenzia

Roma, 1 mar. “Anche oggi le opposizioni decidono di imbastire una polemica strumentale e senza verità contro Giorgia Meloni e il Governo. Il presidente Meloni, ha già in programma di riferire alle Camere per il prossimo 18 e 19 marzo in vista del Consiglio europeo. Per questa ragione, la richiesta è evidentemente del tutto strumentale e pretestuosa. La presidente verrà sei volte in quattro mesi dinanzi alle Camere con una media di molto superiore a quella dei precedenti governi. Tutto si può dire, ma non che si sottragga al confronto”. Lo affermano i capigruppo di Fratelli d’Italia alla Camera e al Senato, Galeazzo Bignami e Lucio Malan.