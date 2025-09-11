Ucraina: Boccia, ‘Tajani conferma inconsistenza e subalternità politica estera a Trump’

agenzia

Roma, 11 set “L’informativa che abbiamo appena ascoltato conferma un dato politico drammatico: l’assoluta inconsistenza della nostra politica estera e la marginalità del nostro paese sulla scena internazionale. L’Italia è priva di una strategia, incapace di contribuire alla costruzione di un ordine globale più giusto, più sicuro, solo stabile”. Lo ha detto il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia in aula dopo l’informativa del ministro Tajani.

“Nel contesto globale, segnato dalla crisi dell’ordine multilaterale e dal ritorno alla logica delle potenze, l’Italia dovrebbe spingere per un rafforzamento dell’Europa come soggetto autonomo, capace di difendere il diritto internazionale, la pace e i propri interessi. Invece, sceglie una posizione passiva, che ci consegna all’irrilevanza, come dimostra il nostro ruolo assente nella crisi in Medio Oriente, nella guerra in Ucraina e nella definizione di una nuova architettura globale”, ha proseguito Boccia.

“Trump ha assestato un colpo terribile all’equilibrio mondiale basato sul multilateralismo e il diritto internazionale. Siamo subalterni a questi Stati Uniti, tolleranti verso questi autocrati che accolgono Putin in Alaska come fosse uno statista e invece non è altro che un despota criminale e da voi nemmeno una parola”, ha detto ancora l’esponente dem.