Ucraina: Boldrini, ‘Ue apre scenari guerra, bene scelta Pd’

Roma, 19 set. “Il voto di oggi del Parlamento europeo che esorta gli Stati a concedere a Kiev l’uso delle armi in territorio russo è un passaggio grave e allarmante. L’Ue, che nasce come grande progetto di pace, dimentica le sue origini aprendo a scenari di guerra invece di impegnarsi per giungere alla fine del conflitto”. Lo afferma Laura Boldrini, deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo.