Ucraina: Bonelli, ‘Meloni fugge ancora, ipocrisia inaccettabile e insostenibile’

Roma, 1 mar “Di fronte alla scena volgare e violenta messa in campo da Trump che vuole dominare il mondo con la sua visione autoritaria, la presidente Meloni non prende posizione e fugge ancora una volta. Una ipocrisia inaccettabile e insostenibile”. Lo dice Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde a parlamentare Avs.

“Quello che abbiamo visto ieri è una scena modernamente feudale: Trump si comporta come un padrone del mondo, minacciando dazi, l’uso delle armi e perfino l’annessione di territori. È evidente il suo accordo con Putin per spartirsi le risorse naturali dell’Ucraina, trasformando la pace in una mera merce di scambio. Un atteggiamento che si inserisce in una strategia più ampia, tesa a destabilizzare l’ordine internazionale e a soffiare sul fuoco dei conflitti. E’ la mercificazione della pace”, prosegue Bonelli.