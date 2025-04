Ucraina: Borghi (Iv), ‘governo ai margini’

agenzia

Roma, 28 apr. “La foto che ritrae Trump e Zelensky all’intero di San Pietro è sicuramente importante. Ma, per poterla definire storica abbiamo bisogno di qualche elemento più concreto. Così come sulla questione dei ‘volenterosi’ e la foto del colloquio tra Starmer, Macron, Zelensky e Trump. Il governo, anziché lanciare spin comunicativi, dovrebbe fornire qualche informazione in merito, sempre che le abbia visto che appare piuttosto ai margini”. Lo dice a In Dino Veritas su Radio Cusano Campus il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva.