Ucraina: Borghi (Iv), ‘Meloni ha detto a Starmer ‘armiamoci e partite”

agenzia

Roma, 17 set. “Sull’Ucraina Giorgia Meloni ha sostanzialmente detto a Starmer: ‘armiamoci e partite’. Mentre il Regno Unito ha dato il via libera all’uso dei missili a medio raggio in territorio russo per la difesa ucraina, Meloni non lo può fare perché la Lega non glielo consente, ed è costretta a dire: ‘vai avanti tu che io sto nelle retrovie'”. Lo ha detto il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia viva, ospite a Skytg24.