Ucraina: botta e risposta in Senato Ronzulli-M5s, ‘serve linguaggio rispettoso’

Roma, 11 set “Ministro, lei si comporta come uno di quegli influencer prezzolati dal governo israeliano per non dire la verità”. La frase della senatrice Alessandra Majorino, in aula al Senato in occasione dell’informativa del governo su Ucraina e Mo, ha scatenato le proteste della maggioranza. “Non ho insultato nessuno, influencer non è un insulto ma un dato di fatto”, si è affrettata a chiare la senatrice M5s tra le proteste dei banchi della maggioranza.

A stretto giro, però, è arrivata la replica della presidente di turno Licia Ronzulli: “Lei ha usato la parola prezzolato, vuol dire pagato da altri, si assume la responsabilitò di quello che ha detto nel caso in cui il ministro Tajani vorrà adire le vie legali”, ha spiegato Ronzulli mentre dai banchi del M5s si levavano proteste e, tra l’altro, le urla ‘vergogna’.