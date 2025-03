Ucraina: Braga, ‘Pd rinnova richiesta Meloni in Parlamento’

agenzia

Roma, 4 mar. “Chiediamo la presenza in aula della presidente del Consiglio. Ieri sera l’abbiamo sentita in tv.: riflessioni interessanti ma anche confuse. Prendiamo atto che ancora una volta la premier ha scelto il video, con le domande compiacenti di qualche intervistatore, invece che venire in quest’aula”. Così la presidente dei deputati Pd, Chiara Braga, in aula alla Camera chiedendo la presenza della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in Parlamento.