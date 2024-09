Ucraina: c.sinistra si divide su risoluzione Ue, nel Pd distinguo su uso armi in Russia**

agenzia

Roma, 19 set. La dinamica è speculare: sia maggioranza che opposizione si sono divise oggi nel voto a Strasburgo sulla risoluzione Ue sul sostegno a Kiev. Nel campo progressista il Pd ha votato a favore (astenuti Marco Tarquinio e Cecilia Strada), mentre M5S e Alleanza Verdi e Sinistra hanno votato contro il documento che all’art.8 contiene un passaggio piuttosto delicato: lo stop alle restrizioni sull’uso delle armi occidentali in territorio russo per colpire obiettivi militari. Sul punto in questione la linea degli eletti italiani in Ue è stata quasi da ‘unità nazionale’: da Fdi fino ad arrivare ad Avs tutti hanno votato contro. Tranne alcuni distinguo.

Nel centrosinistra i distinguo sull’art.8 si sono registrati nel Pd dove su 21 eurodeputati hanno votato contro le indipendenti Cecilia Strada e Lucia Annunziata (inizialmente astenuta, ha poi rettificato il voto in no) e poi Camilla Laureti, Annalisa Corrado, Alessandro Zan e Guido Ruotolo, tutti vicini alla segretaria Schlein, oltre al capodelegazione Nicola Zingaretti con Antonio Decaro, Matteo Ricci, Brando Benifei. Hanno votato invece a favore Pina Picierno e Elisabetta Gualmini: entrambe hanno dichiarato il loro sì via social. Il resto degli europarlamentari Pd si è articolato tra chi non ha votato, come Stefano Bonaccini e Irene Tinagli, e assenti giustificati.

Tra questi ultimi anche Giorgio Gori che però ha tenuto precisare che, se fosse stato presente, avrebbe votato a favore. “Personalmente, considero necessario che l’Ucraina aggredita possa esercitare il suo legittimo diritto all’autodifesa senza limitazioni nell’uso delle armi fornite dai Paesi occidentali là dove questo è volto alla prevenzione di attacchi contro la sua popolazione e le sue infrastrutture”, ha puntualizzato l’ex-sindaco di Bergamo.

Distinzioni che i vertici Pd registrano in quanto tali. La linea del no all’uso di armi occidentali nel territorio russo è stata confermata e il voto finale ha visto il gruppo compatto, si spiega. “Gli europarlamentari -argomenta il responsabile Esteri, Peppe Provenzano- hanno votato per il sostegno umanitario, economico, politico e anche militare a Kiev per l’esercizio del suo diritto di difesa. E hanno espresso contrarietà sul punto specifico relativo all’utilizzo delle armi in territorio russo, confermando la posizione politica manifestata a luglio e più volte espressa dalla segreteria”.

Provenzano poi ci tiene a sottolineare il lavoro svolto dal Pd, all’interno del gruppo dei Socialisti e Democratici (la linea del gruppo era per il sì anche sull’art.8), per spingere sulla via diplomatica: “Voglio evidenziare che grazie al lavoro delle nostra delegazione in seno al gruppo S&D è stato assunto un impegno forte per quell’iniziativa diplomatica dell’Europa, fin qui carente, per porre fine alla guerra e costruire le condizioni di una pace giusta, che si faccia carico delle ragioni dell’aggredito e del diritto internazionale”.

Tutt’altro il giudizio delle altre forze di opposizione. Per i 5 Stelle quella di oggi è “una chiamata alla guerra contro la Russia senza alcun cenno a una soluzione negoziale”, parlando di “risoluzione ultrabellicista” che elimina “le restrizioni che impediscono all’Ucraina di utilizzare le armi europee contro la Russia e a rispettare l’impegno di inviare forniture militari a Kiev per un valore pari allo 0,25 % del Pil nazionale annuo di ogni Stato – che per l’Italia equivarrebbe a 5 miliardi l’anno”. Per questo, “i nostri portavoce europei hanno votato contro la risoluzione, sostenuta invece da quasi tutti gli europarlamentari italiani di maggioranza e opposizione”.

Una “svolta preoccupante e pericolosa” per Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli: “Con il voto del Parlamento Europeo che chiede la revoca alle restrizioni per l’uso delle armi occidentali in territorio russo siamo ad una svolta preoccupante e pericolosa. E’ una follia che porterà all’ escalation della guerra fuori dai confini attuali. Come Avs continueremo a batterci in Europa e in Italia contro questa follia che rischia di portare la guerra anche in Europa”.

Al contrario i ‘centristi’ (esclusi dall’europarlamento perchè non hanno superato la soglia di sbarramento) sarebbero stati favorevoli alla risoluzione Ue. Dice Matteo Renzi “Se accetti di dare le armi all’Ucraina è ipocrita mettere dei limiti, assurdo mettere dei paletti. Se si danno le armi è giusto lasciare la libertà di utilizzarle”. Carlo Calenda se la prende con Pd e M5S: “C’è una sola cosa bipartisan in Italia: non consentire all’Ucraina di difendersi colpendo gli obiettivi militari legittimi in Russia. Pd e 5 Stelle votano come la destra sulla rimozione delle restrizioni all’Ucraina”.