Ucraina: Calenda, ‘giusta prudenza su invio militari, Salvini quinta colonna Putin’

agenzia

Roma, 27 mar. “Mandare truppe sul terreno ucraino non sapendo cosa fargli fare è pericoloso. Il limite che dobbiamo avere è sostenere l’Ucraina in tutti i modi ma evitando l’escalation, per questo serve un’operazione di contenimento. Condivido la posizione di protesta su questo, ma dall’altro lato è chiaro che la posizione di Salvini è quella di uno che ha ancora in essere un accordo vincolante col partito Russia Unita; gli abbiamo chiesto di produrre la documentazione della disdetta e non l’ha mai fatto. Salvini rappresenta quel fronte interno all’Europa, Orban compreso, che è una quinta colonna di Putin in questo continente, e lì c’è un rischio vero”. Così il leader di Azione Carlo Calenda a Otto e mezzo su La7.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA