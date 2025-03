Ucraina: Calenda, ‘governo sia netto, con gli altri leader Ue sosteniamo Kiev’

agenzia

Roma, 2 mar “Da questa piazza arriva una richiesta al governo di essere netto. Siamo europei e non siamo con un piede da un lato e un piede dall’altro, è una vecchia malattia italica. Siamo europei e con gli altri leader europei sosteniamo l’Ucraina perchè gli ucraini stanno combattendo per noi per tenere la Russia lontano da noi”. Lo ha detto Carlo Calenda a margine della manifestazione a Roma per l’Ucraina.

