Ucraina: Calenda, ‘M5s assente? No a polemiche, piazza aperta a tutti’

agenzia

Roma, 2 mar Il M5s è assente? “Non voglio fare polemiche, la piazza è aperta a tutti coloro che sanno come sta la storia, che non si inventa con il racconto odioso che va in tutte le Tv italiane. Non ce la facciamo più a sentire menzogne a reti unificate e senza contraddittorio, un flusso 24 ore su 24 di chi va dicendo che si risolveva tutto chiamando Putin e dicendo fermati”. Lo ha detto Carlo Calenda a margine della manifestazione per l’Ucraina.

