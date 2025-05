Ucraina: Calenda, ‘Macron fa di tutto per escluderla ma Meloni deve stare nei volenterosi’

agenzia

Roma, 17 mag Sul vertice dei volenterosi “Meloni ha detto una cosa che non è vera, ed è dimostrato. La Germania non è favorevole a mandare soldati ma sta a quel tavolo e Meloni ha partecipato in remoto a quello stesso vertice”. Lo ha detto Carlo Calenda a Start, su SkyTg24.

“Macron sta facendo di tutto perchè l’Italia non entri in quel tavolo. Vedere scene di Macron che si fa riprendere alle 6 del mattino che parla con il presidente americano, non c’è granchè di serio, è un grande spettacolo”, ha spiegato il leader di Azione.