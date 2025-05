Ucraina: Calenda, ‘Meloni non matura, Italia non può star fuori da ‘volonterosi”

agenzia

Roma, 16 mag. “A me dispiace ma Giorgia Meloni questa maturazione di assumere su di l’interesse nazionale e stare dentro un gruppo di Paesi fondatori non ce l’ha. Lei non vuole lasciare la destra europea a Salvini e per me questo non accettabile. Noi non possiamo stare fuori da questo gruppo”. Lo dice Carlo Calenda a Tagadà su La7 a proposito dei cosidetti ‘volenterosi’.

