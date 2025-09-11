Ucraina: Calenda, ‘partito di governo contro Kiev in Ue, dovrebbero dirgli di accomodarsi fuori’

agenzia

Roma, 11 set “Il bipolarismo è morto in queste ore perché all’interno di questo schieramento c’è chi ha votato contro l’adesione dell’Ucraina all’Ue. Quando un partito di governo vota contro è il momento di dire a quel partito di accomodarsi fuori, queste non sono chiacchiere ma le fondamenta delle posizioni italiane”. Lo ha detto Carlo Calenda, in aula Senato, dopo l’informativa del governo sulla situazione in Ucraina e in Mo.

