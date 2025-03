Ucraina: capigruppo Pd, ‘Meloni in Parlamento prima del vertice Ue’**

agenzia

Roma, 1 mar “Le immagini di ieri dallo Studio ovale hanno sconvolto il mondo. Siamo in una situazione internazionale senza precedenti e il comunicato della premier Meloni, giunto ben ultimo dopo altri leader europei, non fa chiarezza sulla posizione dell’Italia”. Lo dicono Chiara Braga e Francesco Boccia, capigruppo Pd alla Camera e al Senato.

“Meloni deve spiegare al paese se ha intenzione di abbandonare l’Ucraina al suo destino, se pensa di distinguersi dal resto dell’Europa e come intende rispondere all’arroganza degli Stati Uniti e di Trump. Non può continuare a nascondersi e a scansare la questione di fondo: dove colloca l’Italia nel mondo in questo drammatico frangente. Basta video e comunicazioni tardive, venga in Parlamento già prima del vertice europeo straordinario del 6 marzo”, aggiungono Braga e Boccia.

