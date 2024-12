Ucraina: ‘centrali termiche gravemente danneggiate’

agenzia

Operatore energetico: 'Dagli attacchi russi'

KIEV, 13 DIC – Le centrali termiche ucraine sono state “gravemente danneggiate” dagli attacchi russi di oggi: lo ha reso noto l’operatore energetico del Paese. “La Russia ha sferrato un attacco massiccio alle centrali termiche di Dtek”, ha dichiarato in un comunicato la più grande azienda energetica privata in Ucraina, aggiungendo che l’attacco ha “danneggiato gravemente le attrezzature delle centrali termiche”. La Dtek non ha specificato il numero degli impianti colpiti.

