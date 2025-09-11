Ucraina: Ciriani, ‘pace si fa in due e Putin pare lavorare ogni giorno per allontanarla’

agenzia

Roma, 11 set. “E’ impossibile sottovalutare quanto accaduto ieri in Polonia. La strada verso la pace di cessata di fuoco in Ucraina è ancora molto lunga e noi dobbiamo garantire una pace giusta e duratura come diceva il Presidente Meloni, però per fare la pace bisogna essere in due. Putin non dà assolutamente la sensazione di volare con la pace ma ogni giorno lavora per allontanarla”. Lo dice il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ad Agorà.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA