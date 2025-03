Ucraina: Cirielli, ‘Mattarella giurista della pace’

agenzia

Roma, 15 mar. “Il Premio Santi Ilario e Taziano -città di Gorizia, al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, assume ancora più importante significato alla luce delle sue recenti affermazioni sulla pace e sulla guerra in Ucraina. In un momento in cui tutti per realismo, opportunismo elettorale, tatticismo diplomatico o tornaconto politico, affrontano il tema della pace o della guerra in Ucraina, l’unico che lo fa in punta di diritto è il presidente Mattarella”. Lo afferma Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.