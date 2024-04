Ucraina: comandante Nato, ‘Russia minaccia cronica per il mondo’

agenzia

Washington, 11 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – La Russia rappresenta una “minaccia cronica” per il mondo, motivo per cui la Nato ha rafforzato il suo fianco orientale e modernizzato le sue infrastrutture. Lo ha affermato il comandante supremo alleato in Europa, il generale americano Christopher Cavoli, secondo un comunicato del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. “Stiamo affrontando tempi difficili, per non dire altro, nel teatro europeo. La guerra brutale e non provocata della Russia ha devastato l’Ucraina per più di due anni – ha denunciato in un’audizione davanti alla Camera Usa – Le forze russe stanno demolendo città e uccidendo innocenti su una scala che non vedevamo dalla Seconda Guerra Mondiale. La Russia non ha alcuna intenzione di fermarsi in Ucraina e rappresenta una minaccia cronica”.

“Abbiamo rafforzato il nostro fianco orientale con lo schieramento di forze di rotazione e abbiamo ampliato le riserve preposizionate e modernizzato le nostre infrastrutture per consentire la rapida ricezione delle forze di rinforzo”, ha aggiunto Cavoli durante il suo discorso davanti al Comitato delle Forze Armate, chiedendo maggiore sostegno militare a Kiev ed evitare la sua sconfitta.