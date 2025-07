Ucraina: combattono da inizio guerra, perché soldati Kiev non vengono smobilitati/Adnkronos

agenzia

Kiev, 30 lug. “Quando sconfiggeremo il nemico”. E’ stata questa la risposta del presidente Volodymyr Zelensky alla domanda posta di recente in parlamento su quando i soldati ucraini, che hanno combattuto fin dai primi giorni dell’invasione russa su vasta scala, sarebbero tornati a casa. Ora che la guerra è al suo quarto anno e non si intravede una fine chiara, le dichiarazioni di Zelensky, pronunciate in seguito a un importante rimpasto di governo, hanno riportato l’attenzione sulla delicatissima questione se i soldati debbano essere congedati dal servizio militare mentre la guerra è in corso. Da quando la Russia ha lanciato la sua invasione, il governo ucraino non ha istituito un sistema per la rotazione delle truppe in servizio a lungo termine o per il loro congedo dopo missioni prolungate. Secondo la legislazione vigente, la smobilitazione è consentita solo dopo la revoca della legge marziale.

Il vero problema non è tanto una questione di legislazione – spiega il Kyev Independent – quanto piuttosto quella di reclutare un numero sufficiente di nuovi soldati per sostituire quelli in servizio continuativo dal 2022. In breve, l’Ucraina non mobilita abbastanza truppe ogni mese per consentire ai soldati di smobilitare, lasciando le famiglie a chiedersi quando potranno riunirsi. A maggio, Zelensky ha affermato che l’Ucraina sta attualmente mobilitando circa 25.000-27.000 soldati al mese, mentre la Russia ne mobilita quasi il doppio. A febbraio il presidente ucraino aveva dichiarato all’Economist che l’Ucraina aveva mobilitato 30.000 persone al mese nel 2024. In passato sono stati fatti tentativi di apportare modifiche alla legge, ma senza successo.

Una clausola che consentiva il congedo dei soldati dopo tre anni di servizio era inizialmente inclusa nel disegno di legge sulla mobilitazione del 2024. Tuttavia, è stata rimossa prima della seconda lettura in Parlamento su richiesta del Comandante in Capo Oleksandr Syrsky, secondo l’Ukrainska Pravda. A fine gennaio, il Ministero della Difesa ha anche preparato una proposta di legge per regolamentare il licenziamento e la rotazione dei soldati durante la legge marziale. Tuttavia, senza il sostegno dello Stato Maggiore, la proposta non è stata registrata in Parlamento, ha riferito il giornale, a cui, ad aprile, la Direzione delle comunicazioni delle forze armate ha dichiarato che il progetto di legge sulle condizioni di servizio chiare sarebbe stato presentato al parlamento solo se il numero delle truppe fosse stato sufficiente a sostenere la lotta contro la Russia.

In base alla legge marziale, i soldati ucraini possono essere congedati solo in presenza di una serie limitata di condizioni, come gravi problemi di salute, la necessità di crescere un figlio o di prendersi cura di parenti stretti affetti da gravi malattie o disabilità. I volontari di età compresa tra 18 e 24 anni che non sono soggetti alla coscrizione possono essere congedati dopo un anno di servizio se hanno firmato il Contratto 18-24 , un’iniziativa del Ministero della Difesa per incoraggiare più giovani ad arruolarsi nell’esercito. Nella maggior parte degli altri casi, i militari sono tenuti a rimanere in servizio. Hanno diritto a 30 giorni di ferie annuali. Possono essere concessi permessi aggiuntivi per emergenze familiari, cure mediche, convalescenza dopo la prigionia o gravidanza. Tuttavia, anche un congedo autorizzato può essere negato se non ci sono sostituti disponibili, se la prontezza al combattimento dell’unità fosse compromessa o per altri motivi operativi o organizzativi.

“Ci si sente come ostaggi, intrappolati dalle circostanze”, ha dichiarato al Kyiv Independent Oleksii Nazarenko, un soldato attualmente in servizio in un’unità specializzata in sistemi senza pilota. “E siamo tutti sulla stessa barca, insieme ad altri soldati, e lavoriamo insieme per risolvere i problemi prima che ci affondino”. Nazarenko ha prestato servizio nell’esercito fin dall’inizio dell’invasione su vasta scala. Ma, dopo oltre tre anni di servizio continuativo, ha ammesso di sentirsi esausto e ha detto che un altro anno sarebbe stato insopportabile. Nel frattempo, a maggio, il deputato Fedir Venislavskyi, membro della commissione parlamentare per la difesa e l’intelligence, ha dichiarato durante una conferenza stampa che la mobilitazione era rallentata rispetto all’anno scorso, ma era comunque sufficiente a “mantenere la linea del fronte”.

Nonostante le dichiarazioni ufficiali, Pavlo Kazarin, che presta servizio nella 104ª Brigata di difesa territoriale, ha sollevato dubbi sull’efficacia della mobilitazione, poiché non sono stati stabiliti termini di servizio e rotazioni chiari e le unità ucraine sono ancora in cerca di ricostituzione. Kazarin ha osservato che diverse misure punitive per i renitenti alla leva, tra cui il congelamento dei conti bancari, le restrizioni alla guida e la confisca dei veicoli, sono state rimosse dalla bozza della legge sulla mobilitazione entrata in vigore il 18 aprile 2024. Questo passaggio ha contribuito in parte a un calo della disciplina in servizio. “Se il governo volesse davvero ristabilire l’ordine, dovrebbe prima rendere il costo dell’ignorare una convocazione alla leva così alto che nessuno oserebbe gettarla nella spazzatura. Le conseguenze dovrebbero essere così gravi che il mancato rispetto dei requisiti di mobilitazione cambierebbe radicalmente la vita di una persona”, ha affermato Kazarin.

“Purtroppo, i nostri sforzi di mobilitazione non hanno raggiunto gli obiettivi desiderati. Non stiamo parlando di smobilitazione, ma di rafforzamento dei ranghi per alleviare il peso di coloro che hanno prestato servizio nelle Forze Armate ucraine per oltre tre anni”, ha aggiunto Kazarin. Secondo Iryna Friz della commissione parlamentare per la Sicurezza nazionale, la difesa e l’intelligence, alcuni progetti di legge presentati dai deputati e dai gruppi parlamentari come iniziative legislative vengono di fatto bloccati, poiché la commissione parlamentare principale si rifiuta di prenderli in considerazione.