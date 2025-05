Ucraina: Conte, ‘Biden bellicista, Trump da sempre per il negoziato’

agenzia

Roma, 20 mag Sull’Ucraina “avrei voluto l’Italia e l’Europa protagonisti, non lo sono. Stiamo cercando di recuperare ma abbiamo dovuto attendere la svolta Usa, Biden ha portato avanti una politica bellicista. Da questo punto di vista, su questo aspetto, non c’è dubbio che Trump ha fatto campagna elettorale dicendo l’escalation militare è sbagliato, mi batterò per il negoziato. Ed è conseguente”. L’ha detto Giuseppe Conte a L’aria che tira.

