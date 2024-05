Ucraina: Conte, invio uomini? Macron meno ipocrita degli altri, dopo europee sarà il tema’**

agenzia

Roma, 13 mag. Sull’invio di uomini in Ucraina “Macron ha posto un tema già sul tavolo, è stato meno ipocrita di tanti altri leader. Oggi in Ucraina mancano uomini che combattono, lo stesso Zelensky si sta ponendo il problema di un piano di reclutamento di cittadini ucraini all’estero. E’ tutto maledettamente logico, se tu accetti una strategia militare e accetti la possibilità di una escalation, tu devi essere pronto ad accettare tutto. Se abbiamo accettato questa strategia, se abbiamo scommesso sull vittoria sulla Russia” la posizione di Macron “non la condivido ma è consequenziale, è meno ipocrita di altri leader”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, incontrando la stampa estera.