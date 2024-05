Ucraina: Conte, ‘Macron? Non condivido nulla ma almeno sincero a differenza Meloni’

agenzia

Roma, 3 mag. “Con il presidente Macron ho lavorato tre anni. Ha dei difetti e delle qualità e una della qualità è che non è un ipocrita” a differenza dei “nostri governanti che ci stanno prendendo in giro. Lui – e non lo condivido affatto, sarebbe un gravissimo errore – sta dicendo ‘guardate che se abbiamo scelto questa strategia militare adesso siamo costretti a mandare anche le truppe'”. Così Giuseppe Conte a L’Aria che Tira su La7.