agenzia

Roma, 4 giu. Sulla questione Ucraina “non contiamo nulla, una volta che hai scelto di assecondare Washington e Londra non conti più nulla, mi sembra evidente, ti puoi beccare un bacio in fonte da Biden, il massimo che puoi ottenere e non puoi neppure fiatare”. Lo ha affermato Giuseppe Conte, ospite di ‘Non stop news’ su Rtl 102.5.

