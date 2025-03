Ucraina: Conte, ‘Meloni in difficoltà, se si allarga il divario Usa-Ue perde equilibro’

agenzia

Roma, 14 mar “Oggi ci sono le istruzioni di Trump che sono diverse dall’Europa e Meloni si trova in difficoltà. Da un lato vorrebbe continuare con la quiescenza e a ricevere istruzioni da Washington, dall’altra è costretta nel contesto europeo e non si può smarcare. E’ così, con due piedi, se si allarga il divario ci si trova in difficoltà di equilibrio. Ma spero ci sia un ravvedimento”. Lo ha detto Giuseppe Conte alla Stampa estera.

