Ucraina: Conte, ‘parole Borrell? No escalation militare, ci portano a terza guerra mondiale’**

Roma, 28 mag. Armi e uomini in Ucraina? “Noi diciamo no, anziché concentrare tutti i nostri sforzi per queste escalation militare, se li avessimo invece diretti da subito, in direzione di sforzi diplomatici, ridando sostanza e linfa alla politica, avremmo ora un negoziato di pace, sicuramente una soluzione sul tavolo, mentre adesso c’è soltanto un’escalation dagli esiti imprevedibili, con la prospettiva della terza guerra mondiale”. Lo dice Giuseppe Conte, commentando le parole dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Joseph Borrell.